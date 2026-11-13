EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Freitagmittag

Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 850,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'280 Punkten steht. In der Spitze gewann die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 852,50 CHF. Bei 849,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 715 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 900,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,68 Prozent.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,57 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,54 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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