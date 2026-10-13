EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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13.10.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 868,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 868,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 868,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 860,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 258 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 869,00 CHF. Gewinne von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,94 Prozent.
Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF je Aktie ausschütten.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,49 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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