EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 865,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'732 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 872,50 CHF an. Mit einem Wert von 860,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'780 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2026 auf bis zu 872,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,73 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,49 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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