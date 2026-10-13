EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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13.10.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 869,00 CHF.
Das Papier von EMS-CHEMIE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 869,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'881 Punkten notiert. Bei 871,00 CHF erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 860,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'611 EMS-CHEMIE-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (871,00 CHF) erklomm das Papier am 13.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 0,23 Prozent zulegen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EMS-CHEMIE einen Gewinn von 21,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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