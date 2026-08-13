EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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13.08.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE büsst am Donnerstagvormittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 793,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 793,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'421 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 793,00 CHF. Bei 796,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 183 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.08.2026 markierte das Papier bei 839,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 33,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 13.08.2026
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