EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE büsst am Donnerstagvormittag ein

Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 793,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'421 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der EMS-CHEMIE-Aktie ging bis auf 793,00 CHF. Bei 796,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 183 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2026 markierte das Papier bei 839,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 33,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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