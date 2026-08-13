EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE büsst am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 795,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 792,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 796,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'887 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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