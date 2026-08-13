EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag im Minusbereich

Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 796,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Bei 793,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 796,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'643 Stück gehandelt.

Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,42 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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