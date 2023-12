EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 0,2 Prozent auf 661,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'551 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 667,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 662,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'632 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 802,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 580,50 CHF fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.

Am 27.04.2023 lud EMS-CHEMIE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 638,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 638,00 CHF gelegen.

Die EMS-CHEMIE-Bilanz für Q4 2023 wird am 09.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EMS-CHEMIE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,26 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch