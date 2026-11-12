EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 848,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'274 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 850,50 CHF. Bei 846,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 2'341 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 900,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,07 Prozent. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 37,54 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,57 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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