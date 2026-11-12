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12.11.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Donnerstagmittag nordwärts
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 848,50 CHF zu.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 848,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 849,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 846,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'084 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 900,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 60,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,57 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 12.11.2026
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