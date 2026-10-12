EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 862,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 862,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 866,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 525 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 09.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 869,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,75 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 38,55 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,49 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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