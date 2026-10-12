EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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12.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 861,00 CHF nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 861,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'668 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 851,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 866,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'851 EMS-CHEMIE-Aktien.
Bei einem Wert von 869,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 0,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Mit Abgaben von 38,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,49 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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