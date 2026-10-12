EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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12.10.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Montagmittag ins Minus
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 854,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 854,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 851,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 866,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'874 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (869,00 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 37,94 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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