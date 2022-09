EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE reagiert am Montag positiv

Um 12:28 Uhr wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 690,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'070 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 690,50 CHF. Mit einem Wert von 683,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'506 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

EMS-CHEMIE liess sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,50 Prozent auf 566,00 CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 451,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.10.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 23,90 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch