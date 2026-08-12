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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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12.08.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochvormittag mit Verlusten

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Der EMS-CHEMIE-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 802,00 CHF.

EMS-CHEMIE
796.43 CHF -1.07%
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Um 09:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 802,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie sank bis auf 801,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 803,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 451 EMS-CHEMIE-Aktien.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 4,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 33,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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