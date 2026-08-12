EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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12.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 796,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 796,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 793,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 803,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'103 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 33,42 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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