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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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12.08.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Verlusten

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 801,50 CHF ab.

EMS-CHEMIE
796.43 CHF -1.07%
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Die EMS-CHEMIE-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 801,50 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'408 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 793,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 803,00 CHF. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 3'098 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2026 auf bis zu 839,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 51,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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