EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 839,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'166 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 839,00 CHF an. Mit einem Wert von 838,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 900,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 7,27 Prozent wieder erreichen. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EMS-CHEMIE-Aktie 58,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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