|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Vormittag zu
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 839,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 839,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'166 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 839,00 CHF an. Mit einem Wert von 838,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 900,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 7,27 Prozent wieder erreichen. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EMS-CHEMIE-Aktie 58,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert
EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
11.11.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SIX-Handel SPI notiert zum Start seitwärts (finanzen.ch)
|
22.10.26
|EMS-CHEMIE-Aktie dennoch tiefer: Umsatzziele für 2026 nach oben korrigiert (AWP)
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
EMS-CHEMIE am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.