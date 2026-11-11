EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 845,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 848,00 CHF. Bei 838,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'710 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,45 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 37,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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