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11.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 845,50 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 845,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 848,00 CHF. Bei 838,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'710 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,45 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 37,32 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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EMS-CHEMIE am 11.11.2026
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