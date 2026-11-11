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11.11.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 840,50 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 840,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'103 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 841,00 CHF. Mit einem Wert von 838,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'104 EMS-CHEMIE-Aktien.
Am 21.10.2026 markierte das Papier bei 900,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 7,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,57 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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