EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 840,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'103 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 841,00 CHF. Mit einem Wert von 838,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'104 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 21.10.2026 markierte das Papier bei 900,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 7,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,57 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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