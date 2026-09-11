EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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11.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagvormittag schwächer
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 793,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 793,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte EMS-CHEMIE-Aktie bei 793,00 CHF. Bei 795,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,17 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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