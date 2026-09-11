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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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11.09.2026 16:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Mit einem Wert von 795,50 CHF bewegte sich die EMS-CHEMIE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

EMS-CHEMIE
790.54 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 795,50 CHF zeigte sich die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 799,00 CHF. Im Tief verlor die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 791,00 CHF. Bei 795,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'336 EMS-CHEMIE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 5,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 33,38 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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