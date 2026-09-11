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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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11.09.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagmittag mit Aufschlag

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 796,00 CHF zu.

EMS-CHEMIE
790.62 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 796,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'519 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 798,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 795,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 592 Stück.

Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,46 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 33,42 Prozent wieder erreichen.

Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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