EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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11.08.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 813,00 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 813,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'610 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 812,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 812,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 508 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,26 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,81 Prozent.
Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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