EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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11.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 808,50 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 808,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'571 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 798,00 CHF. Mit einem Wert von 812,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'426 Stück gehandelt.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 3,69 Prozent niedriger. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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