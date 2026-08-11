EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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11.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Der EMS-CHEMIE-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 805,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 805,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 798,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 812,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'385 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF an. 4,29 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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