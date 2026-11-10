EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Das Papier von EMS-CHEMIE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 834,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Bei 837,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 835,50 CHF. Bisher wurden heute 87 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,85 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,57 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,54 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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