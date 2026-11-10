EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger greifen bei EMS-CHEMIE am Dienstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 837,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'142 Punkten tendiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 840,00 CHF an. Mit einem Wert von 835,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'708 EMS-CHEMIE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,46 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 530,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 36,72 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,57 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,54 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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