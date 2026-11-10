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10.11.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 836,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 836,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 838,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 835,50 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'095 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 36,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 19,57 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete EMS-CHEMIE 18,40 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,54 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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