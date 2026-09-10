EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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10.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 794,00 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 794,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 794,00 CHF ab. Bei 795,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 55 Aktien.
Bei einem Wert von 839,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit Abgaben von 33,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.
Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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