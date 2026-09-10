EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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10.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verliert am Nachmittag
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 793,50 CHF ab.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 793,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'435 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 790,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 795,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'458 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 839,50 CHF markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,80 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 49,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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