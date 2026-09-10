EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 791,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 791,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 791,50 CHF. Bei 795,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 451 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,06 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 33,04 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie
EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1
EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert
Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
16:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1 (AWP)
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.