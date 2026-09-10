EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 791,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 791,50 CHF. Bei 795,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 451 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,06 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 33,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,54 CHF.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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