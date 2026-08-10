EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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10.08.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Mit einem Wert von 829,50 CHF bewegte sich die EMS-CHEMIE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 829,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'537 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 831,00 CHF. Die EMS-CHEMIE-Aktie sank bis auf 829,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 829,00 CHF. Bisher wurden heute 1'495 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 832,00 CHF erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,30 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 36,11 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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