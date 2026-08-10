EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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10.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 828,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 828,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 824,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 829,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'966 EMS-CHEMIE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.
Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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