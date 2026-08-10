EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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10.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Montagmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 838,50 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 838,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'540 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 839,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 829,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'377 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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