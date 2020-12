EMS-CHEMIE-Aktie aktuell: EMS-CHEMIE verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 816.50 CHF abwärts.

Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0.1 Prozent auf 816.50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 12'993 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 815.00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 820.50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 3'984 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 880.00 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.01.0001 00:00:00 erreicht. Am 01.01.0001 00:00:00 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 496.60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 21.10 CHF je Aktie.

Die EMS-CHEMIE Holding AG ist die Dachgesellschaft der EMS Gruppe, die in der Herstellung von polymeren Werkstoffen aktiv ist. Diese hochwertigen Kunststoffe, die mit Hilfe chemischer Prozesse gewonnen werden, können vielseitig eingesetzt werden. Die Kunststoffe werden in Form von Granulaten, Pulver oder Fasern produziert. Im Speziellen konzentriert sich das Unternehmen auf die Gewinnung von Homo- und Copolymeren, basierend auf Polyamiden und Polyester. Des Weiteren entwickelt die EMS-CHEMIE Unternehmensgruppe technische Anwendungsverfahren, die bei der Herstellung von Fertigprodukten gebraucht werden.

