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09.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE fällt am Montagnachmittag
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 840,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 840,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 833,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 836,50 CHF. Bisher wurden heute 2'222 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
Am 21.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 6,67 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 58,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 19,57 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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