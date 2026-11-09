EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE büsst am Montagmittag ein

Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 843,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 833,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 836,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'129 EMS-CHEMIE-Aktien.

Bei 900,00 CHF erreichte der Titel am 21.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,70 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 37,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,54 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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