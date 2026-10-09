EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagvormittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 849,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die EMS-CHEMIE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 850,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 847,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'116 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 850,50 CHF an. Gewinne von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 37,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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