EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Freitagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 862,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 869,00 CHF. Bei 847,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 4'264 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 869,00 CHF erreichte der Titel am 09.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 0,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 530,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,49 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne