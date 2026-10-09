EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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09.10.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE schiebt sich am Mittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 856,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 856,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 858,00 CHF zu. Mit einem Wert von 847,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'971 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2026 auf bis zu 858,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 0,23 Prozent Luft nach oben. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,08 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,49 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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