EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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09.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 796,00 CHF zu.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 796,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'735 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 796,00 CHF an. Mit einem Wert von 786,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 5,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 530,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Verlust von 33,42 Prozent wieder erreichen.
Für EMS-CHEMIE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 19,54 CHF ausgeschüttet werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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