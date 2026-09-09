EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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09.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 796,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 796,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'585 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 800,00 CHF. Mit einem Wert von 786,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'110 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EMS-CHEMIE-Aktie somit 5,18 Prozent niedriger. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,42 Prozent.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,45 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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