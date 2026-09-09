EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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09.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zieht am Mittwochmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 795,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 795,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'674 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 800,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 786,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'516 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF an. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 5,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 530,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,33 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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