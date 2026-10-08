EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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08.10.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 836,00 CHF ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 836,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'360 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 836,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 839,00 CHF. Bisher wurden heute 44 EMS-CHEMIE-Aktien gehandelt.
Bei 843,00 CHF markierte der Titel am 06.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 21,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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