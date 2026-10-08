EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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08.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE legt am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 848,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 848,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'436 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 848,50 CHF. Bei 839,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'725 EMS-CHEMIE-Aktien.
Bei einem Wert von 848,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 37,54 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,46 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 08.10.2026
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