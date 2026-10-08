EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 843,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'381 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 846,50 CHF erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 839,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'069 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2026 markierte das Papier bei 846,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 0,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 37,17 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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