EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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08.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 784,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 784,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten tendiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 787,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 782,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 782,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 114 Stück.
Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 32,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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