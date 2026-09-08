Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’083 -1.4%  SPI 19’859 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’873 -0.5%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 6’373 -0.5%  Gold 4’392 -0.3%  Bitcoin 63’519 -0.8%  Dollar 0.8115 0.3%  Öl 99.1 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Goldpreis steigt weiter: Was hinter der Rally steckt und was Anleger erwartet
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verloren
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Suche...

EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 09:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die EMS-CHEMIE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 784,50 CHF.

EMS-CHEMIE
783.06 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Die EMS-CHEMIE-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 784,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten tendiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 787,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 782,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 782,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 114 Stück.

Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 32,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten