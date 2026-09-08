EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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08.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 786,00 CHF zu.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 786,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 790,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 782,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 1'359 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EMS-CHEMIE-Aktie 6,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (530,00 CHF). Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 48,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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