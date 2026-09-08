EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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08.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 789,00 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 789,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 789,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 782,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten EMS-CHEMIE-Aktien beläuft sich auf 697 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,40 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 530,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,45 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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